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- Rinnai 1升炊きLPガス炊飯器 『直火匠』 RR-100MST
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商品詳細
リンナイの1升炊きガス炊飯器『直火匠』です。もちもちからお焦げまで5段階の調整ができます。ガスならではの高火力でより美味しいご飯をお楽しみください。メーカー：リンナイ型番：RR-100MST名称：直火匠（じかびのたくみ）ガス種：LPガス（プロパンガスL.P.G）状態：若干の使用感と内釜外部の底面にやや焼けて変色した痕がありますが、それ以外はとても綺麗な状態です。写真を参考にしてください。(*__)⁾⁾⁾・安全機能：過熱防止、立ち消え安全装置、安全タイマー、釜検知・炊飯メニュー：本焚白米、白米、白米急ぎ、炊き込み、おかゆ、玄米ガスコードは付属しませんのでお手数ですがご用意ください。ご購入お待ちしております！返後
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