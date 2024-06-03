コラーゲン脱毛LV ＋ スーパーコラーゲンオイル1本セット ピンクゴールド

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商品詳細
【商品名】LEDLOVERコラーゲン脱毛LV〈ピンクゴールド〉【セット内容】本体、ACアダプタ、ゴーグル、カラーチャート、取説兼保証書【商品説明】・肌を“いたわる”発想で美肌の方程式に基づいた光美容機。・雪冷え冷却クーリングの特殊照射技術でご自宅に居ながら本格ケアを。・脱毛サロンの業務マシンを目指し照射面そのものが4℃に冷却・ピンクLED＆黄色LED同時照射即購入大歓迎！
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http://narcologia.ru/goods/Taipei284671.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic895312.html
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