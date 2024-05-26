ワゴンＲ　MH21S パルテック可変アクスル

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パルテック マキシマムキットMH21Sで使ってました。希少なパルテック製になります。上げは詳しく忘れてしまいましたが、0、25、50だったはずです。キャンバーは0〜10度は倒せます。外してからだいぶ経ってるので錆が出てきてます。手入れしてからのご使用をお勧めします。中古品につき神経質な方はご遠慮下さい。クレーム等受け付けませんので納得のうえ、よろしくお願い致します。ワゴンR/スティングレー/mh21s/mh22s/mh23sトヨタ/スズキ人気モデル···ワゴンRMH21S用品の種類···アクスルビーム対応車種メーカー···スズキ