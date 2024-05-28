BBS ホイールナット M12×P1.5 21HEX 20個

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商品詳細
※プロフを一読下さい。 BBSのホイールナット（黒）M12×P1.521HEX20個です。50系プリウスで使用してました。写真のものがすべてです。掲載商品は中古品です。その点ご理解いただいた上でのご入札をお願いします。傷、錆、摩耗等商品の状態は写真でご判断下さい。受け取り評価後のキャンセル・返品・返金は出来ませんので予めご了承下さい。※BBSアルミホイールも出品中です。発送方法を変更させて頂く場合があります。用品の種類...ロックナット#ビービーエス#ブラックhash20220320pm
http://narcologia.ru/goods/monophonic511212.html
http://narcologia.ru/goods/recycling189414.html
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