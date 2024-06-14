cbx400fのビートヒューズカバーとおまけバーエンド

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種類···その他対応車種メーカー···ホンダcbx400fのビートヒューズBOXカバーとおまけバーエンドになります。比較的に綺麗だと思います。写真を良く見て自己責任で購入なさって下さい。購入後のクレームや返品は受け付けません。宜しくお願い致します。