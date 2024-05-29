PANDA BEARS パンダベアーズ ナローハンドル ハーレー

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パンダベアーズナローハンドルサイズハンドル幅約670mm高さ約165mmセンター幅約130mm※手作業による製作なので若干数値が前後する場合もあります。1997年式のXL1200Sにつけてました装着イメージは画像3です。ハンドルポストギリギリで作成されてるのでかなりナロー感あります!【PANDABEARS】20年来の著名なPANHEAD乗りでもありハーレーのカスタムビルド、レザークラフト、ファッション、タトゥー、音楽等に造詣が深いA.M.E氏がディレクターを務める「Playful」(※遊び心、いたずら、陽気な)がコンセプトのアパレル＆バイクパーツブランド。独特の世界観で展開する唯一無二のアイテムは多くの人を魅了しており、不定期で行っている同氏と親交が深いアパレルブランド、タトゥーアーティスト、カスタムビルダーとの共同企画も人気も高い。特に不定期で販売されるバイクパーツは少量のみの限定販売でコアなファンも多い。#パンダベアーズ#ハーレー#チョッパー#フリスコ#ショベルヘッド#パンヘッド#ナックルヘッド#ハーレーハンドル