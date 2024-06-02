介護リフト パラマウントベッド KQ-781

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床走行式電動介護リフト KQ-781 | ダスキンヘルスレント枚方ステーション



床走行式電動介護リフト / KQ-781 - グローバルヘルスケア



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床走行式電動介護リフト KQ-781｜BASE

床走行式電動介護リフトパラマウントベッドPARAMONTBEDKQ-781新品参考価格40万円。新品購入後4年程度使用。個人宅で使用なので頻度少なく綺麗です。動作も問題ありません。一流メーカーのパラマウントベッド製品なので安心して使えます。リフト上げ下ろしは、リモコンでバッテリーとモーターにより駆動します。ベッドに充分に近付けて上げ下ろしできます。吊り能力205Kg。充電ケーブル、取説付き。寸法は画像で確認下さい。表示価格12万円は引き取り価格です。3つに分解可能です。中古介護用品である事をご理解頂き取引願います。