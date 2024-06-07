ゲンナイ製薬 プレミン16w 124粒

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商品詳細
時期別葉酸サプリゲンナイ製薬プレミン(14wから)の未開封2袋セットです。(1袋で2ヶ月、2袋で4ヶ月分相当)誤ってストックが増えてしまったので必要な方にお譲りいたします。質問などありましたらお気軽にコメントください(^^)◎購入時期2023年7月◎購入場所ゲンナイ製薬公式のオンラインショップ◎定価4980円(1回のみお届けコース)◎賞味期限2026年6月#ゲンナイ製薬#ゲンナイ製薬プレミン16w124粒
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プレミン14w 31日分 124粒入り
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