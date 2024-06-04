トゥルードン　TRUDON ABD EL KADER

トゥルードン モロッカンミントティーTRUDONABDELKADER船便で発送なのでお届けに約10日ほどお日にちがかかります事ご了承下さい。ハワイで購入しましたが、もったいなくて使えないので出品します。とても良い香りがします。【詳細】マスカラ海岸と山々から吹き飛ばされる自由の突風は、新鮮なミントの緑の香り、戦いの発疹、ジンジャーの熱い唐辛子、茶とタバコの香水を、オークレドネイルの部族の緑色の香りを拾います。【キャンドルの特徴】100%植物由来の成分からできています。植物性の蝋はどのような芳香成分とも混和することができ、長く、かつ完璧に燃焼するよう独自の調合がなされています。フレグランスピラミッドヘッドノートリンゴ、ブラックカラントのつぼみ、クローブ、ジンジャー、レモン、ミント。ハートノートジャスミン基本ノートバニラ。その他の情報重量：70g。燃焼時間：18アラカルト20ヒューアー。寸法：高さ：6,5cm直径：5,5cm



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