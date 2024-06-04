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商品詳細
1キロ以上のお客様価格ご相談してください。この沈香は伽羅沈香と言われっています。素材に見える黒色の部分に沈香油が多く含まれており、その部分には沈香特有のなんとも言えない高貴な香りが凝縮しております。一般的に沈香は熱を加えることで香りを放つといわれていますが、こちらはそのままの状態でもハチミツの甘い濃い良い香りを放っており、常に高貴な香りで安らぎを感じさせてくれます。人工的な着色などは一切していない、当方の実家は海南島に天然沈香樹の森です。長い時間に寝かせて樹脂が熟成してもっと甘い濃い香りがしますよ。この伽羅沈香は独特の甘い濃い良い香りがします。甘く濃厚でありながらすっきりとした芳香です。是非お試しください！産地：中国海南産#香木#伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香#沈香#香#お香#聞香#線香#インセンス
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緑油伽羅 沈香 香木 重さ：500g - お香/香炉
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