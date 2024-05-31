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フランフラン イルラフィニフレグランスディフューザーと詰め替えボトルセット★
商品番号 O52723260022
商品名

フランフラン イルラフィニフレグランスディフューザーと詰め替えボトルセット★
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,167 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イルラフィニルームフレグランスブラック(インダルジェンス)の本体と詰め替え用フレグランスオイル2本のセットです。プレゼントにも喜ばれます♪★コットンブロッサムのセットも出品中です◆都会的で洗練された気品溢れる、インダルジェンスの香り。Francfrancのロングセラー人気の香りです。・トップノート：オーキッド、青リンゴ、フルーティ・ミドルノート：ローズ、スズラン、オーキッド・ベースノート：ベチパー、シダー、トンカビーン◾︎フルボトル(本体)サイズW85×D85×H265mm　容量:180ml素材合成香料、溶剤、ガラス重量0.75kg◾︎詰め替えボトルサイズW48×D48×H165mm　容量:230ml素材容器:PET、オイル:溶剤、香料重量0.275kg2本セットカラーBK(インダルジェンス)安心の新品未開封品Francfrancフランフランディフューザーフレグランスイルラフィニブラックインダルジェンスプレゼント詰め替えボトル
http://narcologia.ru/goods/approximate346820.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation169321.html
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