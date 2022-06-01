POLYAMINO 特許成分配合 育毛剤 メンズ 男性用 3本セット

種類···育毛・養毛剤興味をもっていただき、ありがとうございます。TVで紹介された話題の育毛剤『POLYAMINO』です。☆新品未開封120ml1本入り 3本セット※コメントなし即決OKです。ご検討よろしくお願いします。商品説明✅【TVで話題沸騰の育毛剤】東洋紡が開発した特許成分ファイトポリアミン-S（ダイズ胚芽エキス）を配合した新しい育毛剤✅【こんな方におススメ！】AGA（男性型脱毛症）、円形脱毛症で悩んでいる・抜け毛が気になる・おでこが広くなった、髪のハリ、コシが弱くなってきた方、ボリュームが減ってきた、等✅【頭皮をケアしながらしっかり育毛】４種の有効成分、１２種類の天然成分により、頭皮をケアしながらしっかり育毛。さらっとベタつかないテクスチャーで、頭皮に着実に浸透します。✅【７つの無添加】合成着色料、鉱物油、パラベン、シリコン、紫外線吸収剤、サルフェート、酸化防止剤を不使用。安心してお使いいただけます。✅【国内一貫生産】ISO9001品質基準の国内工場で製造しております。



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