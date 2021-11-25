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〈美品！！〉ミキハウス　ダッフルコート130
商品番号 E49460955944
商品名

〈美品！！〉ミキハウス　ダッフルコート130
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品ですが、１０回も着てません。ハウスクリーニング済です。ご理解の上でご検討よろしくお願いします(^^)お受験、おでかけ用にピッタリだと思います。#ミキハウス#コート#130フード···フードあり（取外し可）季節感···冬
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