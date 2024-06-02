FC琉球Tシャツ 限定非売品

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商品詳細
FC琉球限定 沖縄 美品 希少デザイン ブラック×ゴールドポリエステル SIZEフリー肩幅 47袖丈 22身幅 54×2着丈 70cm素人採寸誤差有FC琉球限定非売品 希少デザインTシャツです ユニフォーム来場者記念Tシャツ、非売品です！紅型をモチーフにした美しいデザイン、袖の沖縄市のエイサー公式キャラクターのエイ坊と仲間や沖縄ロゴなどかなりカッコイイです！折り畳んで全国無料発送いたします#FC琉球ユニフォーム#かりゆしFC#Ｆリーグ#東京ヴェルディ#FC東京#鹿島アントラーズ#浦和レッズ#コンサドーレ札幌#Jリーグユニフォーム#レプリカユニフォームsfida#小野伸二
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