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FC琉球Tシャツ 限定非売品
商品番号 C80173081055
商品名

FC琉球Tシャツ 限定非売品
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FC琉球限定　沖縄　美品　希少デザイン　ブラック×ゴールドポリエステル　SIZEフリー肩幅　47袖丈　22身幅　54×2着丈　70cm素人採寸誤差有FC琉球限定非売品　希少デザインTシャツです　ユニフォーム来場者記念Tシャツ、非売品です！紅型をモチーフにした美しいデザイン、袖の沖縄市のエイサー公式キャラクターのエイ坊と仲間や沖縄ロゴなどかなりカッコイイです！折り畳んで全国無料発送いたします#FC琉球ユニフォーム#かりゆしFC#Ｆリーグ#東京ヴェルディ#FC東京#鹿島アントラーズ#浦和レッズ#コンサドーレ札幌#Jリーグユニフォーム#レプリカユニフォームsfida#小野伸二
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