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THE RAMPAGE コラボ　川村壱馬　アクリルスタンド　アクスタ　ポーチ
商品番号 J75204061089
商品名

THE RAMPAGE コラボ　川村壱馬　アクリルスタンド　アクスタ　ポーチ
ブランド名 エグザイルトライブ
特別価格 税込 10,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未開封です。本日届き暗所にて保管していますので傷等ありません。ネックレスは川村壱馬着用モデルになります。早期予約特典のじゃばらカードも付いています。値下げ不可colantotte×THERAMPAGEコラボアクリルアクセサリースタンドオーロラポーチじゃばらカード
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