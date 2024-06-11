THE RAMPAGE コラボ　川村壱馬　アクリルスタンド　アクスタ　ポーチ

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新品・未開封です。本日届き暗所にて保管していますので傷等ありません。ネックレスは川村壱馬着用モデルになります。早期予約特典のじゃばらカードも付いています。値下げ不可colantotte×THERAMPAGEコラボアクリルアクセサリースタンドオーロラポーチじゃばらカード