ジャイアンツ ユニフォーム＆ナオキツネ帽子

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商品詳細
来場者に配布されるレプリカユニフォームと、ナオキツネの被り物のセットです。新品未使用フリーサイズです。読売ジャイアンツ読売巨人軍巨人ジャイアンツユニフォーム坂本勇人岡本和真丸佳浩中田翔秋広優人吉川尚輝
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