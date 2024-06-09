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ベンタスブラック　6X
商品番号 Y51174505798
商品名

ベンタスブラック　6X
ブランド名 フジクラ
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステルス2プラス装着で　45インチで作ってもらいました0.25インチ　チップカットテーラーメイドのスリーブロフト−1.5をセンターで組んでます3枚目を参考にお願いしますVENTUSBLACK6XVELOCOREベンタスブラック6Xベロコアテーラーメイド
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