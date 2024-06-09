ベンタスブラック　6X

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商品詳細
ステルス2プラス装着で 45インチで作ってもらいました0.25インチ チップカットテーラーメイドのスリーブロフト−1.5をセンターで組んでます3枚目を参考にお願いしますVENTUSBLACK6XVELOCOREベンタスブラック6Xベロコアテーラーメイド
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