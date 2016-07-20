福岡ソフトバンクホークス売り子カード2023 ゆりこさん

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商品詳細
2023年シーズンビール回数券購入時にランダムに1枚(8枚中)貰える、福岡ソフトバンクホークス売り子カードキリンビール担当ゆりこさんバージョンになります。特に目立った傷などは有りませんが、細かい点が気になる方は、ご遠慮ください。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス
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