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福岡ソフトバンクホークス売り子カード2023 ゆりこさん
商品番号 W90676970909
商品名

福岡ソフトバンクホークス売り子カード2023 ゆりこさん
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年シーズンビール回数券購入時にランダムに1枚(8枚中)貰える、福岡ソフトバンクホークス売り子カードキリンビール担当ゆりこさんバージョンになります。特に目立った傷などは有りませんが、細かい点が気になる方は、ご遠慮ください。野球チーム···福岡ソフトバンクホークス
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