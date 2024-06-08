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テニスシューズ ヨネックス YONEX パワークッション　ピンク　24.5
商品番号 R81603375845
商品名

テニスシューズ ヨネックス YONEX パワークッション　ピンク　24.5
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスYONEXパワークッションフュージョンレブ4ウィメンGCSHTF4LGC486スモークピンクレディース2022春夏モデルテニスシューズ部活動練習試合めちゃめちゃ綺麗な色で、とても履きやすくワイドで幅広のテニスシューズです。履こうと思って昨年購入いたしましたが、結局使わなかったので出品させていただきます。新品未使用品です。すごい人気の商品なので、早い者勝ちです。即購入歓迎です♪宜しくお願いいたします。対応コート···オムニ・クレー兼用足を包み込むフュージョンウィングが高速フットワークを生み出す。※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。素材アッパー/合成繊維＋合成樹脂ミッドソール/合成樹脂アウトソール/ゴム底生産地ベトナム備考クレー・砂入り人工芝用重量片足約305g/24.5cm#YONEX#ヨネックス#テニス#ソフトテニス#シューズ#パワークッションフュージョンレブ#新品#新作#早い者勝ち
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