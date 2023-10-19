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木浪聖也0☆阪神タイガース・2023ウル虎の夏ユニフォーム☆甲子園球場 限定
商品番号 D80467481355
商品名

木浪聖也0☆阪神タイガース・2023ウル虎の夏ユニフォーム☆甲子園球場 限定
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンビニ払いは期限までにお支払がないキャンセル多発のためお断りさせていただきます。2023ウル虎の夏限定オリジナルジャージ木浪聖也背番号0の背番号シート圧着(胸番号は入りません)新品未使用です大人フリーサイズ#阪神タイガース#ウル虎の夏#大竹耕太郎#近本光司#木浪聖也#岡田彰布監督#藤浪晋太郎#梅野隆太郎#金本知憲#鳥谷敬#前川右京#横田慎太郎#湯浅京己#大山悠輔#藤川球児#糸井嘉男#福留孝介#佐藤輝明#中野拓夢#復刻ユニフォーム野球チーム...阪神タイガース種類...レプリカユニフォーム
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