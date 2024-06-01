WBC公式球\u0026優勝記念ボール

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商品詳細
WBC公式球\u0026優勝記念ボールになります。2009\u00262013の公式球2006\u00262009の優勝記念球のまとめてセット販売になります。未使用品ですがシミや傷などがありますので神経質な方は購入をひかえてください。質問などどうぞ。野球侍ジャパンJAPAN
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