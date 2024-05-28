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NIKE テニス　トートバッグ
商品番号 Q87850917358
商品名

NIKE テニス　トートバッグ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,522 円
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商品詳細

〈NIKEテニス　トートバッグ〉サイズ　40x38cm　持ち手まで57cm　　　　マチ14　色　　　ネイビー＆ブルー素材　　ポリエステルポケット両サイドラケット用　　　　　　〃ネット素材オープン　　　　外/ファスナーx１　　　　中/なし　数年前に店舗展示品を購入しました。1回使用しましたが、キレイな状態です。　　✦底がファスナーのシューズ入れ✦外ポケットの中は仕切オープンx１お気にされる方はご購入をお控えくださいませ。ご理解頂いた上で、ご検討ご購入くださいませ。
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