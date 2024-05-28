NIKE テニス　トートバッグ

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商品詳細
〈NIKEテニス トートバッグ〉サイズ 40x38cm 持ち手まで57cm マチ14 色 ネイビー＆ブルー素材 ポリエステルポケット両サイドラケット用 〃ネット素材オープン 外/ファスナーx１ 中/なし 数年前に店舗展示品を購入しました。1回使用しましたが、キレイな状態です。 ✦底がファスナーのシューズ入れ✦外ポケットの中は仕切オープンx１お気にされる方はご購入をお控えくださいませ。ご理解頂いた上で、ご検討ご購入くださいませ。
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