【美品】ラコステ　ラックバッグ　Lacoste L20 Rackpack

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ご覧いただきありがとうございます。1度だけ使用しその後大切に保管してました。仕事が忙しくテニスをする機会がなかなかとれなくなった為、手放す事にしました。完売品の為、公式はもちろんフリマアプリでもなかなかお目にかかれないレア商品になります。お洒落なデザインはもちろんラケットやシューズその他着替え等が綺麗に収納できます★お探しの方はぜひ！おまけでラコステのネームプレート(非売品・画像8枚目)こちらもお付けいたします。あくまで1度使用した商品になりますので、新品同様のものをお探しの方や神経質な方はご購入をお控えください。▪️商品名[ラコステテニスバッグ]▪️LacosteL20RackpackラコステL20ラックパック（TLAB001）70cm×33cm×42cmラケット、小物を整理する取り外し可能なセパレーター付シューズ納品スペース付ラケット6本収納可能