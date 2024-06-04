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阪神タイガースユニフォーム　#22 藤川球児
商品番号 M26429361287
商品名

阪神タイガースユニフォーム　#22 藤川球児
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース種類···レプリカユニフォームサイズ　L平置き寸法身幅　57cm着丈　77cm阪神タイガース　藤川球児　背番号22キャプテンマーク付き（ワッペン後付け）目立ったキズや汚れは無く大変美品です。未着用ですが自宅保存品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。
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