激レア　ドラゴンクエスト　モンスターズギャラリーHD3 デスピサロ　メタリッ

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ドラゴンクエストモンスターズギャラリーHD3デスピサロ メタリックver.少しだけ値下げします。がこれ以上は今のところ考えておりません。是非ご検討下さい！ショーケースに飾って置いてありました。私の所見では目立った傷や汚れはありませんが気になる方もいるかと思います。神経質な方のご購入はお控え下さい。#ドラクエ#ドラゴンクエスト#フィギュア