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レアル・マドリード　トニ・クロース　ユニフォーム
商品番号 X88919895901
商品名

レアル・マドリード　トニ・クロース　ユニフォーム
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアル・マドリード所属のトニ・クロース選手のユニフォームです。サイズはOサイズ。CL・チャンピオンズリーグのパッチ付きです。ワッペンに若干の剥がれがありますが、アイロンなどで圧着すれば問題ないと思います。購入先はKAMOです。値下げ不可です。
http://narcologia.ru/goods/marshal978180.html
http://narcologia.ru/goods/recommended131090.html
http://narcologia.ru/goods/peroration774415.html

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