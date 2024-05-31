レアル・マドリード　トニ・クロース　ユニフォーム

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商品詳細
レアル・マドリード所属のトニ・クロース選手のユニフォームです。サイズはOサイズ。CL・チャンピオンズリーグのパッチ付きです。ワッペンに若干の剥がれがありますが、アイロンなどで圧着すれば問題ないと思います。購入先はKAMOです。値下げ不可です。
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