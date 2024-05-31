ロッテ 福浦 直筆サイン色紙 1000本安打 日付入り

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商品詳細
千葉ロッテマリーンズヘッドコーチ 福浦和也さんの直筆サイン色紙 です。「1000本安打2004.8.20」 記載※額無しの場合は 1500円をお値引させていただきますのでご連絡下さい野球 プロ野球 パリーグ NPBロッテWBC佐々木朗希サイン
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