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ロッテ 福浦 直筆サイン色紙 1000本安打 日付入り
商品番号 O79612349317
商品名

ロッテ 福浦 直筆サイン色紙 1000本安打 日付入り
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 9,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

千葉ロッテマリーンズヘッドコーチ　福浦和也さんの直筆サイン色紙　です。「1000本安打2004.8.20」　記載※額無しの場合は　1500円をお値引させていただきますのでご連絡下さい野球　プロ野球　パリーグ　NPBロッテWBC佐々木朗希サイン
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