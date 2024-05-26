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adidas JAPANユニフォーム XL
商品番号 H66122463358
商品名

adidas JAPANユニフォーム XL
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,540 円
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商品詳細

サッカー日本代表のトラベルユニフォームのレプリカです♫☆日本の折り紙をモチーフにしたデザインがポイント！可愛い1着です♡☆フォロー割致します！詳しくはプロフィールをご覧下さい。平置き寸法身幅53.5cm着丈71.5cm肩幅54cm袖丈20cmあくまで目安です。多少の誤差があります。カラー···ブルーサイズ···XL(LL)
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