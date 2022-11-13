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- 【子供用 140cm】日本代表 ユニフォーム 新番号7 三笘薫 靴下すね当て付き
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商品詳細
★感謝を込めてリピート割(^^♪リピートでユニフォーム購入してもらうと100円引きさせて頂きます。購入の際リピートの方はメッセージにてお知らせください(^^♪☆☆☆フォロー割について☆☆☆購入前にコメントにて「フォローしました」とお伝えください。1000円以上で50円、2000円以上で100円お値引きさせて頂きます(^^♪★新品未使用 ★送料無料１～２日発送 ★即購入歓迎【商品】2022-23モデルワールドカップ日本代表ホームレプリカユニフォーム#7三笘 薫選手イングランド・プレミアリーグ ブライトン所属ソックスすね当て 4点セット【素材】ポリエステル100%使用吸水・通気・速乾性に優れており、サッカー練習やその他の運動、普段着としてもご使用できます。【サイズ】子供用 サイズ 24 140cm用※詳細は画像のサイズ表にてご確認ください。【特記事項】※ノーブランド・インポート商品です。画像と多少色味が違ったり縫製が甘い場合がございますので、神経質な方はご遠慮ください。※洗濯については30度以下で中性洗剤で洗い、陰干し、自然乾燥をオススメします。(アイロン不可)※検品のため一度開封しております。※不良品以外の返品は対応していません。サイズをお確かめの上お買い求めください。丈...半袖カラー...ブルーリーグ...プレミアリーグ種類...レプリカユニフォームサイズ...XXS以下
http://narcologia.ru/goods/protein258734.html
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