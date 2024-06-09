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ヨネックス ラケットバッグ6 リュック付き パープル イエロー テニス6本用
商品番号 T73905308816
商品名

ヨネックス ラケットバッグ6 リュック付き パープル イエロー テニス6本用
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️始めに⭐️ご覧いただき有難うございます♪お顔の見えない分、迅速な梱包・発送など気持ちの良い取引を心がけております♪また、喫煙者やペットは飼っていませんのでご安心ください♪⭐️商品の状態⭐️状態良好です。目立った傷や汚れは無いかと思います。見落としもあるかと思いますので詳しくは写真よりご確認ください。⭐️お願い⭐️念入りに検品を行っておりますが、万が一見落としがございましてもご容赦願います。あくまで中古品のため、神経質なお方は購入をお控え下さいますようお願いいたします。それではお取引完了まで宜しくお願い致します。
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