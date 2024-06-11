CCB C-C-B NAK-IDS ネイキッズ　素顔のぼくら

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CCBC-C-BNAK-IDSネイキッズ 素顔のぼくら1987年2月10日初版発行保護カバーをつけて、暗所保管してました折れ、破れありません。表紙、中身共に綺麗ですただ、表紙をはずすとの裏側と本体表面に黄色いシミがありました。写真をご確認下さい。30年以上長期に保管していた品にご理解、ご了承頂ける方、よろしくお願いします