【良品】初心者おすすめ テーラーメイドR11 メンズ ゴルフセット 12本

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初めまして！！Nと申します^^★メルカリ取引3000件以上★主に中古のゴルフクラブを取り扱っております。初心者ゴルファーに向けたスターターセットの取引件数は累計500セット以上！！やさしいセッティングを心がけ、全ての購入者様に、良い評価を頂いております☻※沖縄、離島の方は別途で送料がかかります。その他メンズ用のゴルフクラブを販売しております^^↓#Nメンズゴルフの部屋【セット内容】王道テーラーメイド！！大人気のR11セットです。初心者様でも安心の大手メーカーのクラブですので、ゴルフ入門用などにも是非ご検討下さい。●ドライバーメーカー:TaylorMadeモデル:R11番手:1Wロフト角:9°●フェアウェイウッドメーカー:TaylorMadeモデル:R11番手:3W5Wロフト角:15.5°19°●アイアンメーカー:TaylorMadeモデル:rac番手:5〜9.P.A.S●パターメーカー:TaylorMadeモデル:ROSSA●キャディーバッグメーカー:TaylorMade新品未使用定価:26400円●クラブ用ヘッドカバー無し計12本セットになります。【シャフト】ウッド:純正カーボンシャフトアイアン:純正カーボンシャフトパターはスチールです。【フレックス】S【グリップ】多少の使用感はありますが、まだまだご使用可能です。【性別】メンズ【利き腕】右利き用【状態】ゴルフクラブは中古品のため、多少の使用感はございますが、大きな損傷等はございませんのでまだまだお使い頂けます。発送はヤマト運輸のゴルフ宅急便にて迅速に発送致します。管理番号/EAR51013MGS01