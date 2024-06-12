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ご覧いただきありがとうございます。SSK硬式木製オーダーバットスプレーの汚れが目立つ箇所があります。84cm約900ｇ他に何かあれば気軽にコメントしてください。＊発送等につきましてはプロフィールを必ずご覧ください。