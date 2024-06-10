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未開封　阪神タイガース　パインアレ　ARE　セントラルリーグ優勝記念　パインアメ
商品番号 X79744474476
商品名

未開封　阪神タイガース　パインアレ　ARE　セントラルリーグ優勝記念　パインアメ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

同じもの2点セットです。未開封で袋とアメを安全に梱包する観点から宅急便コンパクト発送予定です。（ネコポスでは圧縮するかアメを出す必要がありまし）※配送中に飴のカケや割れ、溶けたりする場合がございます。ご了承ください賞味期限:2024年8月祝！阪神タイガース18年ぶりの「アレ」を祝して、今何かと話題のパインアメと阪神タイガースのコラボ商品「パインアレ」登場！◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎商品名：阪神タイガースパインアレ企画/販売：株式会社ヘソプロダクション阪神タイガース◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎#阪神タイガース#パインアレ野球チーム···阪神タイガース種類···その他
http://narcologia.ru/goods/Taipei649671.html
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