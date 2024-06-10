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NIKE（ナイキ） DRI-FIT ウォームアップ ジャケット
商品番号 N80131739826
商品名

NIKE（ナイキ） DRI-FIT ウォームアップ ジャケット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,677 円
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商品詳細

お値下げしました。NIKE（ナイキ）DRI-FITウォームアップジャケットナイキDri-FITトレーニングジャケットは、動きやすさを追求したデザインでワークアウト中の不快感を軽減。モックネックとフルジップデザインで悪天候にも対応するため、ワークアウトに集中して取り組めます。Dri-FITテクノロジーでさらりと快適な状態をキープ。■商品説明動きに対応したカバー力。体の動きに合わせて伸縮して、ワークアウト中の不快感を解消。モックネックとフルジップ仕様が悪天候から体を保護し、ワークアウト中も集中力が持続。NikeFlex素材が体の動きに合わせて伸縮。モックネックでカバー力アップ。小物の収納に便利な複数のポケットを装備。フルジップデザインで着脱が簡単。左腕に出し入れと収納に便利なユーティリティポケットを装備。■素材ポリエステル100%■カラーガンスモーク(036)■サイズNIKEMEN'SSIZEサイズ：身長/胸囲/胴囲MサイズＭ：155-176/91-97/78-85新品未使用¥9350
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