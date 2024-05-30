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木製バット
商品番号 D38818238821
商品名

木製バット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,404 円
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商品詳細

購入したんですけど、自分に合わなかったので売ります。84センチ880ｇ購入時の金額¥12,000
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