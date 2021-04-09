BBM 読売ジャイアンツ 亀井善行 箔入り 2021

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商品詳細
野球チーム···読売ジャイアンツ2021年BBM読売ジャイアンツベースボールカードです。開封後すぐスリーブに入れておりました。シリアル番号は写真をご覧下さい。即購入○
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http://narcologia.ru/goods/rouge495010.html
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