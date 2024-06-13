ヨネックス　ラケット　キャリー

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商品詳細
種類···テニスバッグ種類···ラケットバッグ用途···軟式・ソフトテニスサイズ···Mラケットは8本程度入ります使用回数は5回です綺麗に使っていたためかなり綺麗な状態となっていますシューズからラケットまで全て一つに収納することができます
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