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阪神タイガース　大山悠輔　サインユニフォーム
商品番号 S13984131770
商品名

阪神タイガース　大山悠輔　サインユニフォーム
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 15,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース・大山悠輔選手の直筆サインユニフォームです。ユニフォームはビジターのOサイズです。
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