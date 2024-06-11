ミズノ（BEYONDMAX）GIGAKING

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商品詳細
ミズノのビヨンドマックス、ギガキングです。息子が使用していましたが、もう使用しないので出品しました。試合と練習含めて、３回程度使用しました。４万５千円で購入したものになります。よろしくお願い致します。
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