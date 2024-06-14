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[新品未使用]JET TERE ALL COURT W（31S21651）
商品番号 I68621962302
商品名

[新品未使用]JET TERE ALL COURT W（31S21651）
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ···24cm対応コート···オールラウンドバボラ[バボラシューズ]JETTEREALLCOURTW／ジェットテレオールコートW／レディース（31S21651）通常価格:¥13,090(税込)サイズを誤って購入しました。箱に入ったまま発送致します。サイズ確認のために1度足を通しただけです。#新品未使用#テニスシューズ#可愛い#かわいい#24cm#パデル　#シューズ　#テニス　#パデルシューズ　#テニスシューズ　#バボラ
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