杉下茂　直筆サイン　NPB試合球

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商品詳細
こちらの商品は杉下茂さんの直筆サインボールでございます。本人から直接NPB試合球にもらいましたよろしくお願いいたします杉下茂サインボールNPB試合球村上宗隆山田哲人坂本勇人BBM佐藤輝明長嶋茂雄王貞治佐々木朗希山本由伸
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