TSR2 ユーティリティ 4番 ＴＥＮＳＥＩ１Ｋ ＨＹＢＲＩＤ

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タイトリストのTSR2ユーティリティの4番になります。標準スペックの物を新品で購入し練習場で数十球打っただけでほぼ新品の状態です。（カバーは未使用）良いクラブなのですがなかなか使う機会がなさそうなので出品いたします。ご質問等ございましたらお気軽にお願い致します。