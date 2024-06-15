【希少品・未使用品】阪神タイガース主力５選手　サイン入りキャップ★

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商品詳細
阪神、アレおめでとう♪♪♪【希少品・未使用品】阪神タイガース 主力５選手サイン入りキャップ 左から（５） 濱中 治（６） 金本 知憲（７） 今岡 誠（５３）赤星 憲広（１） 鳥谷 敬2005年の阪神タイガースは、岡田彰布監督の2年目のシーズンであり、2003年以来、2年ぶり9度目のリーグ優勝に輝いたシーズンです。その次の年、濱中選手が背番号を３１番から念願の５番に変更した際にサインしていただいた特別なものです。最高に強いチームの主力５選手のサイン入りキャップです。当時の阪神タイガースの関係者から特別にいただいた、特別なお品です！！大切に保管していました。未使用品ですが、自宅保管品になります。ご理解いただき、ご購入よろしくお願いします★
http://narcologia.ru/goods/contemplate324877.html
http://narcologia.ru/goods/conception137457.html
http://narcologia.ru/goods/moisture24969.html
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