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【希少品・未使用品】阪神タイガース主力５選手　サイン入りキャップ★
商品番号 S73104413765
商品名

【希少品・未使用品】阪神タイガース主力５選手　サイン入りキャップ★
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神、アレおめでとう♪♪♪【希少品・未使用品】阪神タイガース　主力５選手サイン入りキャップ　左から（５）　濱中　治（６）　金本　知憲（７）　今岡　誠（５３）赤星　憲広（１）　鳥谷　敬2005年の阪神タイガースは、岡田彰布監督の2年目のシーズンであり、2003年以来、2年ぶり9度目のリーグ優勝に輝いたシーズンです。その次の年、濱中選手が背番号を３１番から念願の５番に変更した際にサインしていただいた特別なものです。最高に強いチームの主力５選手のサイン入りキャップです。当時の阪神タイガースの関係者から特別にいただいた、特別なお品です！！大切に保管していました。未使用品ですが、自宅保管品になります。ご理解いただき、ご購入よろしくお願いします★
http://narcologia.ru/goods/contemplate324877.html
http://narcologia.ru/goods/conception137457.html
http://narcologia.ru/goods/moisture24969.html
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