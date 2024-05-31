ベンタスTRレッド 6S キャロウェイスリーブ付き シャフト

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VENTUSベンタスTRレッド6Sベロコアキャロウェイスリーブ付きシャフト長さ：45.5インチ(エピックトリプルダイヤモンド、装着時）フレックス：S練習場にて試打したのみの状況です。所有のシャフトの中では一番飛距離が出ましたが、自分には合いませんでした。エピックドライバー9.5°ヘッド(別途出品中)セット購入ご希望の方はコメントお願い致します。その際は値引きさせていただきます。NC.NRでお願いします。