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テーラーメイド SIM2 MAX FW3・5W フジクラ ベンタスブルー S6
商品番号 K33210804389
商品名

テーラーメイド SIM2 MAX FW3・5W フジクラ ベンタスブルー S6
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 22,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂き誠にありがとうござます。【商品】右利き用テーラーメイドSIM2MAXフェアウェイウッド3・5Wフジクラベンタスブルー6S【商品の状態】新品未使用【付属品】ヘッドカバー【商品詳細】■右打ち用■テーラーメイドシムツーマックスフェアウェイウッド■TaylorMadeSIM2MAX3・5W■シャフト：VentusBlue■フレックス：S
http://narcologia.ru/goods/waveform189917.html
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