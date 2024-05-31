テーラーメイド SIM2 MAX FW3・5W フジクラ ベンタスブルー S6

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この度はご覧頂き誠にありがとうござます。【商品】右利き用テーラーメイドSIM2MAXフェアウェイウッド3・5Wフジクラベンタスブルー6S【商品の状態】新品未使用【付属品】ヘッドカバー【商品詳細】■右打ち用■テーラーメイドシムツーマックスフェアウェイウッド■TaylorMadeSIM2MAX3・5W■シャフト：VentusBlue■フレックス：S