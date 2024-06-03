超豪華 優しい キャロウェイ メンズ S クラブセット ゴルフクラブ ...

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商品詳細
ばら売りはご遠慮ください非常識な値段や値引き交渉は、返信はしません、コメントは削除し、ブロックさせていただきます。また値引き交渉は、漠然と値引きできますか？ではなく金額を明記の上コメントください。ヘッドカバー3点は新品です。フレックスは全てSになります 【アイアンはusのRなのでS相当】1wテーラーメイドバーナーdiamana63S3wアキラdiamana63Sutアキラattashybrid85S3.4.5.6.7.8.9.p.s キャロウェイビッグバーサ純正カーボンパター ピンキャディバッグミズノグリップはすべて良好です。クラブは通常使用による傷や汚れはあります。よろしくお願いいたします。
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