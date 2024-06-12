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【激レア】Trace Elliot Velocetteギターアンプ【送料込み】
商品番号 L43268986226
商品名

【激レア】Trace Elliot Velocetteギターアンプ【送料込み】
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 17,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベースアンプでお馴染みのTraceElliotのギターアンプです。現在市場ではほとんど見かけないレアな一品であり、見た目もレトロでかっこいいです。音に関しては全く問題ありません。真空管も元気です。仕様色：ブリティッシュグリーン外寸：縦約35ｃｍ×横約45ｃｍ×奥行約18ｃｍ重量：約11.8ｋｇタイプ：コンボ出力：15WClassAAllTubeスピーカー：CelestionCustomMadeG10S10\"×1チャンネル：１ｃｈコントロール：１ボリューム、１トーン15W当時の定価：98000円商品案内イギリス製の真空管ギターアンプです。ヴィンテージなルックスに加えて、コントロールはボリュームとトーンのみというシンプルながらとても奥が深い作りです。チューブアンプ独特の音を出してくれます!!現在では製造されていないとても希少なギターアンプです。コンパクトなサイズながら、中規模なライブハウスくらいなら対応できるほどの音量が出ます。・動作確認済み・中古品になりますので、ご理解のうえご入札ください。#ギターアンプ#fender#traceelliot
http://narcologia.ru/goods/ramshackle708366.html
http://narcologia.ru/goods/message501227.html
http://narcologia.ru/goods/traverse989826.html

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