【激レア】Trace Elliot Velocetteギターアンプ【送料込み】

ベースアンプでお馴染みのTraceElliotのギターアンプです。現在市場ではほとんど見かけないレアな一品であり、見た目もレトロでかっこいいです。音に関しては全く問題ありません。真空管も元気です。仕様色：ブリティッシュグリーン外寸：縦約35ｃｍ×横約45ｃｍ×奥行約18ｃｍ重量：約11.8ｋｇタイプ：コンボ出力：15WClassAAllTubeスピーカー：CelestionCustomMadeG10S10\"×1チャンネル：１ｃｈコントロール：１ボリューム、１トーン15W当時の定価：98000円商品案内イギリス製の真空管ギターアンプです。ヴィンテージなルックスに加えて、コントロールはボリュームとトーンのみというシンプルながらとても奥が深い作りです。チューブアンプ独特の音を出してくれます!!現在では製造されていないとても希少なギターアンプです。コンパクトなサイズながら、中規模なライブハウスくらいなら対応できるほどの音量が出ます。・動作確認済み・中古品になりますので、ご理解のうえご入札ください。#ギターアンプ#fender#traceelliot



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