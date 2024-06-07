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HERENDヘレンド2002イヤープレート
商品番号 A93881287364
商品名

HERENDヘレンド2002イヤープレート
ブランド名 ヘレンド
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用で綺麗な状態ですが長期キャビネットにて保管してました。写真確認をして頂きご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。　箱はありません。台座は含みません。#HEREND#ヘレンド#イヤープレート#干支#馬#ミレミアム
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