2枚ルクルーゼ　フリルボウル　パウダーピンク、コースタルブルー

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ルクルーゼ 14cmフリルボウルコースタルブルー1枚 パウダーピンク1枚箱なしパウダーピンクは未使用、コースタルブルーは一度使用のみ美品です。らくらくメルカリ便宅配便予定 日時指定無し発送家庭での使用品 保管品にご理解あるかたでお願いします。返品交換不可即購入okカラー···ブルー、ピンク皿/プレート形状···丸お皿/お椀/デザート食器···小鉢、汁椀、丼、サラダボウル、グラタン皿、蒸し碗、煮物椀お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、食器セット、小鉢、汁椀、丼、サラダボウル、グラタン皿、蒸し碗、煮物椀