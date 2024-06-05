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- 2枚ルクルーゼ フリルボウル パウダーピンク、コースタルブルー
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商品詳細
ルクルーゼ 14cmフリルボウルコースタルブルー1枚 パウダーピンク1枚箱なしパウダーピンクは未使用、コースタルブルーは一度使用のみ美品です。らくらくメルカリ便宅配便予定 日時指定無し発送家庭での使用品 保管品にご理解あるかたでお願いします。返品交換不可即購入okカラー···ブルー、ピンク皿/プレート形状···丸お皿/お椀/デザート食器···小鉢、汁椀、丼、サラダボウル、グラタン皿、蒸し碗、煮物椀お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、食器セット、小鉢、汁椀、丼、サラダボウル、グラタン皿、蒸し碗、煮物椀
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